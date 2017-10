L'E-commerce vola e vale sempre di più: nel 2017 quasi 24 miliardi di euro

(Teleborsa) - Acquistare online piace sempre di più ai consumatori italiani., con un incremento del 17% rispetto al 2016. E' la stima dell'Osservatorio eCommerce B2c, promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano e da Netcomm, secondo il quale gli acquisti online di prodotti (pari a 12,2 miliardi) crescono del 28% e superano per la prima volta quelli di servizi (+7%, 11,4 miliardiseguito da informatica e elettronica di consumo (4 miliardi, +28%), e abbigliamento (2,5 miliardi, +28%).Tra i settori emergenti i più importanti sono. Gli acquistie superano quest'anno i 5,8 miliardi di euro.- ha sottolineato Alessandro Perego, direttore scientifico degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano. Tra questi ricordiamo le alleanze stipulate da alcuni grandi merchant ecommerce e operatori di differente natura (per sviluppare congiuntamente tecnologie o per espandersi commercialmente), l'affermazione di alcuni trend tecnologici (in primis assistenza vocale e chatbot) e la consacrazione delle principali ricorrenze ecommerce (single day, black friday e cyber monday)".