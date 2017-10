Legge elettorale, è bagarre in Aula sul Rosatellum Bis

(Teleborsa) - E' bagarre sulla legge elettorale approdata ieri 10 ottobre a Montecitorio Il Consiglio dei Ministri ha posto la fiducia sul Rosatellum Bis dopo averla autorizzata e in seguito al via libera della Commissione affari Costituzionali della Camera L'Esecutivo ha accolto dunque la richiesta del PD di blindare il testo per evitare che la riforma elettorale cada di nuovo sotto i colpi dei franchi tiratori, come avvenuto lo scorso giugno del Movimento 5 Stelle e Movimento Democratico e Progressista che parlano di "atto eversivo".Le fiducie saranno tre sui primi tre articoli dei cinque di cui si compone la legge elettorale. Due si voteranno oggi, mercoledì 11 ottobre, la terza giovedì 12 ottobre. La prima fiducia, sull'articolo uno si voterà dunque oggi dalle 15:45, mentre le dichiarazioni di voto avranno inizio dalle 13:45.hanno preannunciato che non voteranno le 3 fiducie sugli articoli ma diranno sì al voto finale sulla legge, che sarà segreto. La nuova legge elettorale dovrebbe essere approvata tra giovedì 12 e venerdì 13 ottobre. Poi il testo passerà al vaglio del Senato, ma ora è tutto da vedere.