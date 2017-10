RCS, Cairo: su pubblicità buonissime evidenze per il 4° trimestre

RCS

(Teleborsa) - Non finiscono le buone notizie per. Ieri la società ha comunicato i dati positivi sulla raccolta pubblicitaria del 3° trimestre mentre oggi l'Ad,, ha rasserenato sul trimestre in corso. "Abbiamo delle buonissime evidenze per quel che riguarda ottobre, novembre e dicembre", ha dichiarato Cairo aggiungendo: "Abbiamo dei buoni numeri, confrontando la raccolta pubblicitaria sui singoli giornali all'11 ottobre 2016 rispetto a oggi c'è un bel segno più, molto positivo"."Credo che il mercato si sia accorto del fatto che stiamo investendo in maniera molto, molto importante sui nostri giornali. Molto bene anche l'online sta facendo numeri interessanti". "Le aziende, il mercato stanno prendendo atto di un grande dinamismo da parte nostra, con le tante iniziative fatte sul sistema Corriere, Gazzetta, periodici e Giro d'Italia che è andato alla grandissima - ha proseguito l'Ad - tutto questo ha attirato l'attenzione degli investitori che nel mese di settembre hanno investito addirittura il 10% in più dell'anno scorso".