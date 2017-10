Scattano i realizzi su Mediaset

Mediaset

(Teleborsa) - Avvio di giornata in rosso per, che lima lo 0,62% sul listino milanese.Il Biscione è vittima di realizzi dopo il recente rally legato i rumors di stampa su un possibile accordo conper il mancato acquisto della pay TV.Per ora da Cologno Monzese si sono limitati a confermare l'esistenza di contatti in corso tra i legali, anche se le indiscrezioni parlano di un risarcimento corposo dei francesi e, parallelamente, di unsui contenuti per dar vita a una Netflix italiana.

A livello di analisi tecnica, la tendenza di breve di Mediaset è in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,219 euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,141. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 3,297.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)