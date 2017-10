Scuola, in arrivo aumenti di stipendio ridicoli

(Teleborsa) - "Se nel privato si sono firmati contratti che hanno previsto aumenti del 20% degli stipendi in ragione dell'aumento del costo della vita, nel settore statale al blocco del contratto è stato affiancato il blocco dell'indicizzazione dell'indennità di vacanza contrattuale, rendendo vano ogni possibile aumento". E' quanto denunciapresidente del sindacato d scuolacheaggiunge:", non ha più ragione di essere nei mesi successivi quando il contratto è stato sbloccato e di conseguenza l’indicizzazione dell’Indennità di vacanza contrattuale deve essere sbloccata",, con ilche pratica la politica del bilancino il Ministro dell’Istruzione che si limita a chiedere incrementi minimi,. Anief invita a aderire gratuitamente al ricorso e invia la diffida per interrompere la prescrizione in attesa della nuova sentenza della Consulta.