STMicroelectronics rimborsa in anticipo un prestito obbligazionario

(Teleborsa) -

STMicroelectronics annuncia il rimborso anticipato delle sue obbligazioni convertibili per 400 milioni di dollari.

L'azienda franco-italiana ha esercitato il proprio diritto di opzione delle sue obbligazioni convertibili per 400.000.000 di dollari US 1,00 per cento con scadenza nel 2021 per rimborsare tutte le obbligazioni in circolazione in data 10 novembre 2017 al valore nominale, oltre agli interessi maturati ma non pagati sino a tale data (esclusa).

La Società può esercitare tale diritto di opzione ai sensi della Condizione "in ragione del fatto che sono stati esercitati i Diritti di Conversione, e/o sono stati effettuati acquisti (e le corrispondenti cancellazioni) e/o rimborsi con riferimento a più dell’85 per cento del

valore nominale delle Obbligazioni originariamente emesse. Successivamente a tale rimborso, le Obbligazioni saranno cancellate e non ci saranno più Obbligazioni con scadenza nel 2021, in circolazione", si legge in una nota della società.