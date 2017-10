Trasporto aereo UE: nel 2016 è record con quasi un miliardo di passeggeri

(Teleborsa) -. Lo rivela l'- Istituto di statistica dell'Unione Europea - che spiega come il dato sia cresciuto del 5,9% rispetto al 2015 e del 29,1% rispetto al 2009. In questo periodo il trasporto aereo di passeggeri è aumentato costantemente nell'UE.(47%)(35,6%),Nello stesso periodo, il maggior numero di passeggeri sono stati quelli del. A seguire lacon 201 milioni poi la(194 milioni), la(145 milioni) e l'Italia (135 milioni). Il numero di passeggeri trasportati in aereo è aumentato in tutti gli Stati membri dell'UE rispetto al 2015, ad eccezione deldove nel 2016 vi è stato un calo del 2,7% e dellache ha accusato una diminuzione del 2,2%.