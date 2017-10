Wall Street apre prudente in attesa dei verbali della Fed

BlackRock

(Teleborsa) -, in risposta all'andamento piatto delle borse europee dopo l'allentamento delle tensioni sulla Catalogna.L'attenzione del mercato è puntata sulla pubblicazione dellestasera e sull'(stagione delle trimestrali). Le stime degli analisti anticipano una crescita media degli utili del 4,8% per le società dell'S&P 500, ma il vero test sarà con i conmti di JP Morgan e Citigroup in calendario domani. Oggi sono arrivati numeri soddisfacenti daFrattanto,, spingendo l'euro verso 1,185 USD, prima di conoscere le motivazioni che hanno spinto la Fed a lasciare ancora i tassi invariati. Nessun dato macro di rilievo è in agenda nel pomeriggio.A New York, l'indiceresta stabile a 22.827,11 punti; si muove intorno alla parità anche lo, che continua la giornata a 2.550 punti. Fiacco il(-0,05%). Si distingue nel paniere S&P 500 il settoreIn cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,63%),(+1,29%),(+1,26%) e(+0,76%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,02%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,73%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,70%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,62%.(+1,89%),(+0,93%),(+0,83%) e(+0,80%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,72%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,02 punti percentuali.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,29%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,19%.