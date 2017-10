Wall Street in stand-by

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 22.872,89 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza particolari scossoni lo, fermandosi a 2.555,24 punti. Leggermente positivo il(+0,29%), come l'S&P 100 (0,2%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,47%) e(+0,47%). Il settore, con il suo -0,67%, si attesta come peggiore del mercato.Altra i(+2,06%),(+1,84%),(+1,63%) e(+1,59%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,28%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,10%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,05%.Piccola perdita per, che chiude con un -0,97%.Tra i(+2,71%),(+2,63%),(+2,16%) e(+2,04%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,74%.Crolla, con una flessione del 2,60%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,58%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,56%.