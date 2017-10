Commissione banche, nessuna decisione: Ufficio di presidenza si aggiorna

(Teleborsa) - Fitta l'agenda delle audizioni e la scaletta dei temi da affrontare da parte della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle banche , anche se slittano i tempi delle indagini.La Commissione, insediatasi a fine settembre, ha infatti approvato, a maggioranza, il regolamento che ne disciplinerà il lavoro da qui a fine legislatura, ma oggi 12 ottobre nell'ufficio di presidenza, allargato ai rappresentanti dei gruppi,Non si sarebbe trovato l'accordo sui temi da cui partire.a quanto viene riferito ha proposto di partire sentendo degli esperti sulla crisi del debito sovrano. Mentre le opposizioni hanno chiesto di partire dai casi più significativi dove si è ricorso al sostegno finanziario dello stato, come il fascicolo. Caso emblematico della crisi al sistema bancario: dopo il decreto legge 23 dicembre 2016, arrivato dopo il flop dell'aumento di capitale per porre in sicurezza la banca e il via libera di Bruxelles che ha detto sì al salvataggio, ora Rocca Salimbeni è al 52,08% in mano al Tesoro Il presidente Casini "nei prossimi giorni si è impegnato a fornire un calendario che arriverà fino a marzo", ha spiegato(FI). L'idea emersa da più parti potrebbe essere quella di procedere in ordine cronologico a ritroso partendo quindi dalle banche venete, le due banche che sono dovute ricorrere al salvataggio di Stato L'ufficio di presidenza si è comunque aggiornato a data da destinarsi.(dalla crisi economica e finanziaria ai casi singoli di banche che come MPS sono ricorse ai soldi pubblici) e per il calendario di audizioni dedicare la prima settimana ascoltando esperti in materia per poi passare alle vicende più vicine come le banche venete e procedendo poi a ritroso.I temi che riguardano i mega-stipendi dei manager delle banche e i prestiti accordati dagli istituti a propri soci dovrebbero essere trattati "separatamente".