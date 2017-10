DigiTouch SpA, chiusi tutti i contenziosi con gli ex soci di Performedia

DigiTouch

(Teleborsa) -SpA comunica di aver chiuso la vertenza con Marketing Multimedia S.r.l. relativa all'acquisto di, chiudendo in questo modo tutti i contenziosi aperti con gli ex soci di Performedia (sig. Matteo Antonelli e Marketing Multimedia S.r.l.) successivi all'acquisto della stessa Performedia.In data 29 settembre, in occasione dell’approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2017, la società attiva nel digital marketing aveva già comunicato al mercato la chiusura del contenzioso con il Sig. Matteo Antonelli in merito al contratto di acquisto di Performedia e al term sheet relativo al contratto di lavoro di Antonelli medesimo.Non verrà deliberato ed eseguito alcun aumento di capitale di DigiTouch S.p.A. da riservarsi allo stesso Matteo Antonelli, come invece era previsto dagli accordi iniziali richiamati nel prospetto informativo di quotazione.Positivo il titolo a Piazza Affari: +1,02%.