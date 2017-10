Draghi: "I tassi saranno alzati ben dopo la fine del quantitative easing"

(Teleborsa) -loda gli effetti delle misure straordinarie a sostegno dell'economia dispiegate dalla Banca Centrale Europea e fissa un timing, seppure molto generico, sul prossimo rialzo dei tassi.Parlando presso il Peterson Institute a Washington il Presidente dell'Eurotower ha spiegato che le misure straordinarie potranno anche avere effetti distorsivi, ma i vantaggi che hanno consentito in termini di posti di lavoro creati sono tali "che possiamo ignorare" queste distorsioni."Tutte le politiche monetarie, per definizione, sono distorsive. La questione chiave è che se crei 7 milioni di posti di lavoro nell'Area Euro negli ultimi 4 anni, le distorsioni potranno esserci ma i vantaggi sono tali che le puoi ignorare" ha spiegato.Quanto al, Draghi ha affermato che, aggiungendo che questo "ben oltre" è molto importante per ancorare le aspettative di inflazione.Il Presidente ha dunque ribadito la rilevanza della " foward guidance ", l'orizzonte previsionale che la stessa BCE fornisce sulle sue intenzioni di politica monetaria per il futuro.Pertanto i tassi non saliranno "finché non vedremo segni" di risalita dell'inflazione, tali da rimuovere il programma di acquisti di titoli, ha dichiarato.