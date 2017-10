Edison conferma prezzo per acquisto maggioranza di Frendy Energy

Frendy Energy

(Teleborsa) - Nulla di nuovo nell' acquisto della maggioranza dida parte diL'azienda italiana attiva nei settori dell'approvvigionamento, produzione e vendita di energia elettrica, gas e olio grezzo, controllata interamente dal gruppo francese Électricité de France, ha confermato il prezzo definitivo per l’acquisto di una partecipazione complessiva pari al 50,078% del capitale di Frendy Energy S.p.A. a 0,34 euro per azione Successivamente al closing dell’operazione, previsto per il 17 ottobre p.v., Edison promuoverà, entro i termini e secondo le modalità di legge, un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle restanti azioni Frendy, al medesimo prezzo di 0,34 euro per azione.Positivo l'andamento dei due due titoli a Piazza Affari:avanza dell'1,62% a 0,3388 euro mentresale dello 0,25%.