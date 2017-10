Federal Reserve si incammina verso il rialzo dei tassi

(Teleborsa) - Neglisi va verso il rialzo dei tassi di interesse che dovrebbe arrivare a dicembre. E' quanto è emerso dai verbali dell'ultima riunione della. In quella occasione ilnon ha riservatosorprese, lasciando il costo del denaro invariato , ma annunciando le tempistiche e il ritmo di riduzione dell'attuale piano di acquisto con la graduale riduzione che arriverà ad ottobre.Dalle minute dellasi evince che l'economia continua a espandersi in maniera costante e l'inflazione tornerà presto sul 2%, target di riferimento per pensare a un giro di vite della politica monetaria.L'inflazione sicuramente è stato uno degli argomenti affrontati durante la riunione del braccio di politica monetaria delladel mese scorso visto che ancora rimane lontana dall'obiettivo del 2%. Solo qualche giorno più tardi, infatti, il presidente dellaaveva ammesso un errore di valutazione sulle stime di inflazione e occupazione.: il Presidente della Federal Reserve di Boston, Eric Rosengren , continua sulla linea da falco e spinge per un altro rialzo dei tassi, mentre Il presidente della Fed di Minneapolis,, si pone in aperto dissenso sulla possibilità di un ritocco all'insù del costo del denaro.