NETIS SYSTEMS sceglie Esprinet

Esprinet

(Teleborsa) -sigla un accordo conper la distribuzione sul mercato italiano del proprio portafoglio prodotti, che include, modem/router wireless xDSL e adattatori, switch, modem router xDSL e adattatori di rete, per il consumatore finale e il B2B.NETIS SYSTEMS avrà a disposizione circa 40,000 rivenditori distribuiti su tutto il territorio, attività di marketing personalizzate, visibilità mirata sul sito internet e nei Cash&Carry, una rete di vendita dedicata e soluzioni innovative di category management, per arrivare a diventare uno dei maggiori operatori si networking in Italia.Per Esprinet questa partnership rappresenta un’importante opportunità per consolidare il proprio ruolo di distributore di riferimento anche in ambito networking.Negativo il titolo a Piazza Affari: -1,76%.