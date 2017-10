Pierrel in denaro dopo i conti. Proposto aumento capitale

Pierrel

(Teleborsa) -in bella mostra a Piazza Affari (+1,34%) dopo la comunicazione dei risultati trimestrali al 31 marzo 2017. Il fornitore dell'industria farmaceutica ha realizzatopari a circa Euro 2,8 milioni (in diminuzione di circa l’8% rispetto al 31 marzo 2016, quando erano pari a circa Euro 3,0 milioni) e unanetta Consolidata pari a complessivi circa Euro 2,4 milioni (in peggioramento di circa il 16% rispetto al 31 marzo 2016, quando era pari a circa Euro 2,0 milioni, di cui circa Euro 1,0 milioni negativi rivenienti dal gruppo Relief).L'netto consolidato da attività in funzionamento pari a circa Euro 21,7 milioni (in miglioramento di circa il 5% rispetto al 31 dicembre 2016, quando era pari a circa Euro 22,9 milioni).per un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 35 milioni da offrire in opzione agli azionisti.: ricavi lordi consolidati per circa Euro 16,0 milioni, in aumento rispetto ai circa Euro 15,6 milioni precedentemente stimati e comunicati al mercato in data 14 novembre 2016, e EBITDA consolidato positivo per circa Euro 0,2 milioni, in diminuzione rispetto ai circa Euro 0,5 milioni previsto nel precedente piano industriale.- per il 2018, ricavi lordi consolidati per circa Euro 18,3 milioni] e un EBITDA consolidato positivo per circa Euro 1,8 milioni;- per il 2019, ricavi lordi consolidati per circa Euro 20,9 e un EBITDA consolidato positivo per circa Euro 2,6 milioni.- per il 2020, ricavi lordi consolidati per circa Euro 23,0 milioni e un EBITDA consolidato positivo per circa Euro 3,4 milioni.