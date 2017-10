Wall Street poco mossa dopo nuovi record

Citigroup

(Teleborsa) - Prosegue debole la borsa di Wall Street con l'attenzione degli investitori rivolta alla stagione delle trimestrali entrata nel vivo con i numeri di alcun colossi bancari, comeIn primo piano anche i verbali della Fed, pubblicati ieri sera , dai quali è emerso che i membri del FOMC (il braccio operativo della Fed) si sono chiesti se i fattori che stanno frenando la crescita delle pressioni inflazionistiche siano temporanei o di più lunga durata.Sul fronte macro, prima dell'avvio di Wall Street sono stati pubblicati i prezzi alla produzione , saliti oltre attese, e le nuove richieste di sussidio di disoccupazione , scese oltre il previsto. Il dato importante, sul fronte inflazione, è pero quello sui prezzi al consumo, previsto domani.Tra gli indici statunitensi, ilsi ferma a 22.869,52 punti; sulla stessa linea, resta piatto lo, con le quotazioni che si posizionano a 2.554,02 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,09%), come l'S&P 100 (-0,2%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,46%) e(+0,45%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,53%),(-0,59%) e(-0,45%).Tra i(+1,63%),(+0,94%),(+0,63%) e(+0,62%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,36%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,07%. Giornata fiacca per, -0,86%. Piccola perdita per, che chiude con un -0,71%.Tra i(+2,98%),(+2,49%),(+1,77%) e(+1,63%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -9,13%.