Allarme Ania, 8 case su 10 esposte a rischio catastrofi naturali ma in pochi lo sanno

(Teleborsa) - Quasi otto abitazioni italiane su dieci (il 78%) sono esposte ad un rischio alto o medio alto traTuttaviamentre circa l'83% non crede o non sa di essere esposto a rischio catastrofale.E' la fotografia scattata dall', presentata stamane a Roma durante la conferenza stampa dal titolo: "Cosa fanno le assicurazioni per prevenire i rischi e proteggere i cittadini?".Nel dettaglio, ildelle abitazioni italiane è esposto ad elevatomentre ilè esposto ad elevato. In venti anni,, i danni economici causati da catastrofi naturali ammontano ada catastrofi naturali e ogni annodi euro di danni.Il, presentando lo studio dell'associazione, suggerisce che l'Italia ha bisogno di un "cambio di strategia" che porti a una "gestione preventiva e strutturata dei rischi". I recenti interventi pubblici - ha affermato - "stanno andando nella giusta direzione, ma è anche necessario adottare un sistema regolamentato di gestione globale e anticipata dei rischi".