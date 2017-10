Anas, traffico veicoli pesanti in ripresa dopo calo estivo

(Teleborsa) - Si rimettono in viaggio i veicoli pesanti sulle stradenel mese di settembre, mentre si registra una contrazione del traffico complessivo dei veicoli. Questa è la fotografia scattata dall'Anas, nel quale si rileva che l’Indice di Mobilità Rilevata (IMR) ha registrato sull'intera rete Anas un decremento del 7% rispetto al mese di agosto 2017 (in controtendenza al nord si rileva un aumento del 3%) e del 2% rispetto a settembre 2016., che aveva registrato un calo su tutta la penisola e soprattutto nell'area settentrionale a causa delle ferie estive: l’aumento sulla rete a settembre è infatti del 12%, con un picco del 20% al Nord, seguita dal Centro con il 14%, in Sicilia con l’8%, al Sud con il 7% e in Sardegna con il 3%. Il confronto con settembre 2016 registra invece un calo fisiologico del 4% che segue un periodo di costante aumento verificatosi negli ultimi due anni.: lo scorso venerdì 8 settembre è stato il giorno più trafficato con il passaggio di 166.595 veicoli, seguita dalla Tangenziale di Bari sulla strada statale 16 “Adriatica” venerdì 1° settembre con 125.281, mentre nel segmento dei veicoli pesanti il massimo volume giornaliero è stato registrato a Trieste sull’RA13 “A4 Padriciano” giovedì 28 settembre con 8.723 passaggi.