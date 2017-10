APE social a rischio, per i sindacati in arrivo una valanga di domande respinte

(Teleborsa) - Si avvicina il responso dell’Istituto previdenziale pubblico sulle oltre 60 mila domande di Ape social (15 ottobre) già presentate, ma considerando il numero di quelle respinte, l’appuntamento rischia di svelareE' quanto denuncia l'secondo cui "numeri ufficiali non ce ne sono", ma assicura "sono tutt'altro che irrisori". Ancora una volta - spiega il- "l’Istituto previdenziale pubblico si rende protagonista diApe social a 63 anni di età, anche se sono nelle condizioni di particolare fragilità occupazionale. Un flop ampiamente prevedibile, secondo Inca, "a causa delle eccessive rigidità imposte da INPS, in contrasto con le intenzioni del legislatore e in alcuni casi addirittura contro legge, che rischia di vanificare del tutto le pur magre aspettative di reinserire qualche elemento di flessibilità nel sistema previdenziale italiano, più volte richiesto unitariamente da Cgil, Cisl e Uil".: licenziati, disoccupati e lavoratori che hanno contribuzione estere. Con, il rigetto delle richieste "è tutt'altro che circoscritto a casi isolati", prosegue il patronato della Cgil nell'analizzare le diverse segnalazioni che arrivano dai territori."In materia di APE sociale, così come per tutti i servizi erogati, l’INPS applica le leggi e regolamenti vigenti a seguito di approfondite istruttorie condotte coi Ministeri vigilanti". E' quantoin merito all'allarme lanciato dall'Inca-Cgil. "Anche la circolare n. 100 del 16 giugno 2017 - riferisce l'INPS - che fornisce istruzioni in merito all'applicazione dell’APE sociale, è stataed applica la normativa così come risultante dai testi legislativi vigenti".