Edison acquisisce Gas Natural Vendita Italia da Gas Natural Fenosa

Edison

Gas Natural Fenosa

(Teleborsa) -hanno firmato oggi un accordo vincolante per l'acquisizione da parte di Edison di Gas Natural Vendita Italia e del contratto per l’approvvigionamento di gas da Shah Deniz II.Lo comunica la società energetica in una nota, precisando che "attraverso questa operazione, aumenta del 50% la propria base clienti raggiungendo una massa critica che permetterà di sviluppare importanti sinergie tra le business unit della società".Edison acquisirà il 100% di Gas Natural Vendita Italia (GNVI), società di Gas Natural Fenosa, attiva nella vendita di gas naturale ed energia elettrica in Italia. Il, corrispondenti a un Enterprise Value di 263 milioni di euro, tenuto conto del rimborso del debito e delle provision.