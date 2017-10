Enel, installati 1,2 milioni di contatori di nuova generazione

Enel

(Teleborsa) - Sono già oltre 1.200.000 i contatori elettronici di nuova generazione Open Meter installati nel corso del 2017 in Italia da E-Distribuzione, pari ad oltre il 70% del piano programmato per quest'anno.Lo ha annunciato, oggi a Vicenza,, il Direttore della Country Italia di, la società cui fa capo E-Distribuzione, nel corso del suo intervento alla 34ma Assemblea Anci, sottolineando che "da qualche anno tutti i grandi temi di sostenibilità e gli interventi straordinari sul territorio vengono attuati sempre di più in accordo con le cittadinanze".In quest'ottica, la società del Gruppo Enel per la gestione della rete elettrica di Media e Bassa Tensione, nei mesi scorsi ha siglato con Anci un protocollo d'intesa per costituire un tavolo di collaborazione con l'obiettivo di individuare e condividere iniziative di comunicazione che informino puntualmente i cittadini rispetto alla fasi di installazione.