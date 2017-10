FS Competition 2017: il premio più ambito a 28 giovani "selezionati" per ingresso nel Gruppo

(Teleborsa) -. Ragazze e i ragazzi che, provenienti da tutte le regioni italiane, sono stati tra i protagonisti della terza edizione dii finalisti,, che si sono sfidati onsite cone hanno sostenuto colloqui con idi FS Italiane"Per il terzo anno consecutivo - ha tenuto a precisare Mazzoncini - siamonella classifica delle aziende più desiderate dai neolaureati., orientandoli verso il mondo del lavoro e riducendo la distanza tra università e azienda.Con i partecipanti suddivisi in squadre,sono risultati, realizzando i progetti più innovativi, valutati in base a criteri di originalità , fattibilità e sostenibilità .Il progetto, classificatosi primo, è stato pensato dalla squadra "Freccialink" per migliorare, attraverso una app integrata con il sistema informatico, i tempi di soluzione dei guasti sulla linea ferroviaria. Obiettivo principale, migliorare l'efficienza, incrementare la disponibilità dell'infrastruttura e ridurre i costi relativi ai disservizi. Con questa app agli operatori della manutenzione vengono dati in tempo reale supporto tecnico e informazioni,Al secondo posto,, della squadra "Leonardo Express", che propone un'unica carta ricaricabile multiservizio per accedere alle diverse modalità di trasporto azzerando, in modo semplice, rapido e ticketless, le code dei clienti nelle diverse biglietterie.. Buoni per viaggiare sui i treni della flotta di Trenitalia sono stati assegnati sia al gruppo "FrecciaLink" che ai ragazzi del "Leonardo Express", secondo classificato., in linea con le esigenze dei diversi business. Inoltre, anche gli altripotranno essere