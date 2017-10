Glifosato, UE mette nel mirino il Monsanto. Stati al voto il 25 ottobre

(Teleborsa) - E' arrivato il momento del voto sulla ri-autorizzazione perl'erbicida più venduto al mondo, inventato dalla Monsanto (ma non più coperto da brevetto) e al centro di una clamorosa controversia scientifica internazionale intorno alla sua possibiledurante la riunione a Bruxelles del comitato tecnico competente (il Paff, Comitato permanente su Piante, animali, cibi e mangimi). Il voto è previsto dall'agenda della riunione, pubblicata stamattina dalla Commissione europea.- Sembra che a sbloccare la situazione siano stati i segnali provenienti da Berlino, secondo i quali la Germania - finora considerata fra i probabili astenuti - potrebbe votare per il rinnovo dell'autorizzazione, rendendo così possibile (ma non ancora sicura) una maggioranza favorevole alla proposta dell'Esecutivo comunitario di rinnovare l'autorizzazione per 10 anni. All'ultima riunione del Comitato Paff, ilsi erano espressi a favore, quattro contro (Francia e Austria più nettamente, Italia e Lussemburgo orientativamente) efra cui la Germania, non avevano espresso una posizione chiara