Padoan: "Legge di Bilancio compatta ed efficace"

(Teleborsa) - "Mi sembra una Legge di Bilancio compatta ed efficace". E' quanto sottolinea dail Ministro dell'Economiain vista della presentazione della Manovra 2018 che sarà approvata con molta probabilità lunedì 16 ottobre difende il provvedimento a spada tratta e si dice ottimista per il confronto parlamentare che ne seguirà. L'occasione per ilsono gli incontri delche si tengono nella capitale statunitense. Intanto, oggi è arrivato il via libera del DL fiscale collegato alla Manovra Non perde occasioneper parlare delle sofferenze bancarie dopo che il Fondo Monetario Internazionale non ha fatto mistero di supportare la BCE sull' addendum alle linee guida sul trattamento degli NPL "E' interesse dell'Italia che lo smaltimento delle sofferenze sia ordinato e rapido", ha spiegatoin un'intervista. Le banche - ha detto il Ministro - sono un problema sempre meno evidente, nei miei colloqui con investitori internazionali non se ne parla più".