Poco mossa Wall Street

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 22.871,72 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza lo, che si ferma a 2.553,17 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Pressoché invariato il(-0,19%), come l'S&P 100 (0,1%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,52%),(+0,48%) e(+0,44%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,76%) e(-0,71%).del Dow Jones,(+1,63%),(+1,40%),(+1,22%) e(+1,01%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -0,95%.Piccola perdita per, che chiude con un -0,67%.Tentenna, che cede lo 0,53%.(+5,82%),(+4,43%),(+2,90%) e(+2,54%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,01%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,09%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,56%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,47%.