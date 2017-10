SMRE incrementa il flottante oltre la soglia del 25%

SMRE

Dea Capital

(Teleborsa) -, ha incrementato il flottante oltre la soglia del 25%.Ieri, 12 ottobre, il fondo Idea Efficienza Energetica e Sviluppo Sostenibile gestito daAlternative Funds SGR hacomplessivamente n. 1.850.000 azioni, pari a, si legge in una nota di SMRE, che precisa come "l’operazione, finalizzata all’ampliamento della base azionaria e all’incremento del flottante, è avvenuta fuori mercato".Samuele Mazzini, Fondatore e CEO del gruppo SMRE: “Siamo contenti che il fondo di private Equity che ha creduto in noi investendo nel lontano 2013 abbia assecondato la volontà dell’azienda e dei soci fondatori di portare la percentuale di flottante superiore al 25%. L’ingresso di ulteriori investitori istituzionali di elevato standing è per noi fonte di orgoglio ed ulteriore conferma della fiducia che il mercato nutre nella validità del nostro modello di business e nelle concrete prospettive future.”SMRE è un società quotata su AIM Italia specializzata nello sviluppo di soluzioni altamente tecnologiche nei settori Automation e Green Mobility.