A2A acquista 16 impianti fotovoltaici nelle Marche

(Teleborsa) -compie un nuovo passo in chiave green nel suo percorso di sviluppo della produzione energetica da fonti rinnovabili con l'acquisizione - da Novapower -, per una potenza installata di 17,8 MW eGrazie a questa operazione,, ilL'operazione è stata conclusa da A2A Rinnovabili, la società del Gruppo recentemente costituita per presidiare queste opportunità.Per A2A è un ulteriore significativo passo nella direzione di una progressiva diversificazione del mix di generazione e di una maggiore attenzione alle opportunità offerte dallo sviluppo delle rinnovabili e delle tecnologie per la conservazione dell'energia al servizio delle famiglie e delle imprese. Si tratta inoltre di un ulteriore contributo al raggiungimento degli obiettivi nazionali e comunitari di riduzione delle emissioni di gas effetto serra.