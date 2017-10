Arriva la norma antiscorrerie, non si applica a Vivendi-Mediaset

(Teleborsa) - La revisione della norme sulla golden power e la norma antiscorrerie contenute nel Dl fiscale non sono retroattive e quindi non si applicano ai casie quello. Lo ha precisato ilalla luce delle novità approvate venerdì dal Consiglio dei ministri Iladottato dal CdM contiene un, sia per quanto riguarda le grandi aziende in crisi (alcune delle quali interessate da trattative per la cessione) sia per fronteggiare eventuali acquisizioni predatorie.Le nuove norme "antiscorrerie", varate dunque pera società quotate italiane, prevedono unIl Mise ha precisato, inoltre, chee quindi non si applica al caso Mediaset-Vivendi.per i quali siano state omesse le comunicazioni. Parallelamente è stato adeguato il profilo sanzionatorio.relativi alle grandi imprese in crisi, al rafforzamento della golden power e alla norma antiscorrerie,, anche visto l’approssimarsi di una stagione elettorale," - ha commentato il- aggiungendo che "l’Italia è un paese aperto agli investimenti internazionali, ma pretende il rispetto delle regole da parte degli investitori e tutela l’interesse nazionale come fanno tutti le grandi economie mondiali”.