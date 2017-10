Peugeot

(Teleborsa) - Possibili licenziamenti in vista in casa PSA.Il gruppo francese, che produce tra le altre cose i marchie Citroen, starebbe considerando l'ipotesi dinello stabilimento di, nel Regno Unito, per far fronte al calo delle vendite ma anche in scia alla decisione di Londra di uscire dall'Unione Europea L'impianto inglese, che si trova vicino Liverpool, produce le berline Astra, che stanno soffrendo un marcato calo della domanda.