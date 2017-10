Borse europee riflessive. Madrid in coda

hanno consegnato la vittoria all'ex ministro degli Esteri austriaco, Kurz

(Teleborsa) -. La vicenda catalana e l'ultimatum spagnolo hanno dominato sugli investitori tanto che la Borsa di Madrid ha chiuso in retromarcia. La cautela che si respira in Europa è dettata anche dalle elezioni in Austria, che, anche se il suo partito non riuscirà a governare da solo.Anchenon si sposta dai valori della vigilia, mentre il CdM ha dato il via libera alla Legge di Bilancio per il 2018 Sul valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,182. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.304,1 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 51,7 dollari per barile.nulla di fatto perche chiude sulla parità. Incoloreche non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. In lieve rialzoevidenziando un incremento dello 0,21%.Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 22.433 punti. Sulla stessa linea, resta piatto il, che avanza dello 0,10%.Tra idi Milano, in evidenza(+3,76%),(+2,23%),(+1,12%) e(+1,09%).I più forti ribassi, invece, si abbattono su, che chiude la seduta con -1,10%, nel giorno in cui, il CdM ha dato il via libera alla golden power su TIM Tra i petroliferi che hanno beneficiato della risalita del prezzo del greggio, spiccache mostra un rialzo dello 0,79%. Resiste alle venditeche chiude con un +0,14%, mentrechiude in retromarcia.Seduta negativa per, che chiude gli scambi con una perdita dell'1,38%., che accusa un calo dell'1,05%.erche chiude con un -0,53%.Tra i(+6,03%),(+3,99%),(+3,73%) e(+2,51%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che chiude le contrattazioni a -3,83%.