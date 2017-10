Busitalia, "Volainbus": un nuovo bus da Firenze all'aeroporto Vespucci

(Teleborsa) - Un nuovo autobus, in aggiunta ai due già in circolazione, e monitor a bordo per le informazioni in tempo reale sull’operativo voli in partenza dall’Sono queste le due importanti novità cheaumenteranno gli standard qualitativi dell’offerta del servizio Volainbus, la navetta che collega il Centro di Firenze all’aeroporto Amerigo Vespucci.Il nuovo autobus – top di gamma per i servizi di trasporto da/per aeroporto - riprende le caratteristiche dei due bus già in circolazione ed è riconoscibile dalla livrea con lo skyline dei più famosi monumenti di Firenze, chiaro richiamo alla vocazione turistica del servizio. Ampia la capienza interna (37 posti a sedere + 1 riservato per passeggeri in carrozzella e 43 posti in piedi) con particolare attenzione agli spazi per aumentare accessibilità e comfort di viaggio. Il bus è concepito proprio per la clientela delle navette aeroportuali, con agevole e veloce collocazione delle valigie sulle apposite rastrelliere a vista e a portata di mano dei passeggeri anche durante il viaggio.Altra novità che contribuirà a migliorare ulteriormente l’esperienza di viaggio è rappresentata dall’. Sui display presenti in tutti i bus in servizio si potranno visualizzare, così da agevolare la clientela nella programmazione dei propri spostamenti e, più in generale, nella gestione del proprio tempo.Il servizio Volainbus, con oltreed un. Nell’ultimo triennio il volume di passeggeri trasportati è cresciuto di quasi il 30%.Il, del, è attivo tutti i giorni dell’anno. La prima corsa parte alle 5.00, l’ultima corsa alle 00.30. Il costo del biglietto di sola andata è di 6,00 euro, andata e ritorno 10,00 euro.Il potenziamento del servizio Volainbus conferma ancora una volta la solida sinergia e collaborazione tra Busitalia e Toscana Aeroporti.