Commodities sugli scudi. Il palladio vola sopra i 1.000 dollari l'oncia

(Teleborsa) - Inizio di settimana col turbo per i titoli che operano nel settore delle materie prime.occupano i gradini più alti dellondinese mentresono in bella mostra a Milano.A sostenerli i dati sui prezzi alla produzione in Cina che hanno confermato il positivo momento dell'economia del Paese che, come noto, è un importante fruitore di commodities.Il movimento più rilevante lo ha compiuto il: il prezioso metallograzie anche alla positiva domanda da parte del settore automotive e alla riduzione delle forniture.In allungo anche i futures sul, che stanno guadagnando oltre 2 punti percentuali a 3,2 dollari a libbra, e quelli sulIn particolare, la qualitàquota a 52,12 dollari al barile, ila 57,93 dollari al barile.L'oro nero, che già la scorsa ottava si era rafforzato grazie alle positive attese per la domanda dalla Cina , risente positivamente della decisione del Presidente USA Donald Trump di ritirare l'accordo sul programma nucleare dell'Iran e delle tensioni tra l'Iraq e il Kurdistan.