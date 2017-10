Elezioni Austria, vince la destra. Kurz verso la premiership

(Teleborsa) - Sarà con ogni probabilitàil nuovo Premier dell'Austria.A scrutini quasi terminati il) di cui il giovane politico - 31 anni - è leader è infatti in testa con il 31% dei voti anche seper governare da solo.E' comunque, dal momento che iguidati da(estrema destra euroscettica e anti-islamica) sono il terzo schieramento più votato con il 26,9% delle preferenze. Si tratta del miglior risultato dopo quello del 1999.Al secondo posto si piazzano i, il Cancelliere uscente.Prima delle elezioni Kurz è stato Ministro degli Esteri. Chiamato alla guida del Dicastero nel 2013, a 27 anni, è diventato il più giovane ministro in Europa di sempre.Se nominato Premier, avrà invece il primato di leader più giovane del mondo.Kurz è soprannominato "Wunderwuzzi", che tradotto suona più o meno come "in grado di camminare sulle acque".