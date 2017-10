L'export dei distretti lombardi mette la freccia: +5,9% nel primo semestre

(Teleborsa) -per le esportazioni dei distretti tradizionali lombardi: la crescita tendenziale, misurata a valori correnti, ammonta al +4,4% tra aprile e giugno 2017 (contro un +4,3% di crescita media dell'aggregato distrettuale a livello nazionale).- Nel complesso del primo semestre, l'incremento dell'export è stato del 5,9%. Lo rileva il consueto aggiornamento trimestrale del Monitor dei Distretti della Lombardia curato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo.- I buoni risultati, secondo il report, derivano da un forte traino deidove le vendite lombarde sono cresciute del 7,5% nel secondo trimestre dell'anno. In cima alla lista dei mercati maturi più trainanti, si annoverano. In lieve contrazione, nel trimestre aprile-giugno, le esportazioni dirette verso i nuovi mercati (-0,7%), dove si e' assistito ad un'alternanza di risultati positivi e negativi.La performance positiva, a quanto emerge dal Monitor dei Distretti della Lombardia di Intesa Sanpaolo, si presenta diffusa a livello territoriale e di specializzazione settoriale, andando a toccaretradizionale analizzati. Nella parte positiva della classifica trimestrale rientrano i quattro distretti dell'alimentare (),(Macchine per la concia della pelle di Vigevano +22,8%, Metalmeccanico del Basso Mantovano +17,7%, Metalmeccanica di Lecco +9,1%, Metalli di Brescia +8,4%, Rubinetti, valvole e pentolame di Lumezzane +4,8%, Meccanica strumentale del Bresciano +3,9%, Lavorazione metalli Valle dell'Arno +0,7%),(Gomma del Sebino Bergamasco, +10,4%(Abbigliamento-tessile gallaratese +5,6%, Tessile e abbigliamento della Val Seriana +5,3%, Abbigliamento e calzature della Bassa Bresciana +1,3%)(Legno di Casalasco Viadanese +16,8%, Legno e arredamento della Brianza +1,8%).