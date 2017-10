Legge di Bilancio, via libera del Consiglio dei Ministri alla manovra da 20 mld

(Teleborsa) - Via libera del Consiglio dei ministri alla manovra per il 2018 da 20 miliardi di euro , dopo aver approvato il primo pezzo venerdì, ossia il decreto fiscale , ha dichiarato in conferenza stampa il Ministro dell'Economia, parlando di una "crescita più robusta e occupazione che migliora". "Le risorse possono sembrare limitate ma siccome sono ben indirizzate la loro efficacia è maggiore e questo aiuterà la crescita".La manovra per il 2018 "certifica il punto di svolta dell'economia italiana", infatti sono state messe a disposizione risorse affinché questo punto di svolta si rafforzi", ha aggiunto il ministro, specificando che "il 40% delle coperture arriveranno da tagli alla spesa e il resto da un aumento di entrate, inteso non come un aumento di tasse ma un efficientamento della riscossione, la fatturazione elettronica e altre misure di efficientamento".Per aggredire lo zoccolo duro deila manovra prevede sgravi contributivi "in una prima fase fino a 34 anni di età". La " decontribuzione è una delle priorità principali di questa manovra ", ha sottolineato il titolare del dicastero di via XX settembre a a Roma, annunciando anche "l'assunzione di oltre 1.500 ricercatori per l'università". "E' una misura importantissima che dà un segnale molto chiaro dopo molti anni. Investire in capitale umano è l'investimento più importante di tutti".Lenon sono ancora un "capitolo chiuso", ha dichiarato Padoan specificando che le "operazioni saranno rese note a tempo debito".Sul"non sono previste misure specifiche" mentre è stato ribadito lo stop all'In relazione all' esercizio della Golden power su TIM , il presidente del Consiglio,, ha dichiarato che il dpcm è stato approvato e che "i contenuti saranno nel comunicato del consiglio dei ministri che verrà diffuso tra poco".