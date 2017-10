Leonardo firma contratto negli States per tre eliambulanze AW169

Leonardo

(Teleborsa) -ha firmato con la Contea di Travis, in Texas, un contratto per la fornitura di tre elicotteri AgustaWestland AW169.L'ordine, raggiunto nel corso del Salone Air Medical Transport Conference, rientra nell'ambito del programma di supporto alle emergenze e al soccorso, attraverso il quale la Contea punta all'acquisizione di prodotti più moderni per accrescere le capacità operative della sua flotta.La Contea di Travis diventa così il cliente di lancio negli USA per l’AW169 in configurazione eliambulanza, con consegne previste nell’ottobre 2018.