Sicurezza aeronautica, ENAC e INGV insieme per l’esercitazione VOLCITA 2017

ENAV

(Teleborsa) - L’ha promosso, in collaborazione con l’, l’esercitazionecon l’obiettivo di verificare l’efficacia delle procedure di comunicazione tra i vari Enti addetti al controllo della sicurezza e della regolarità delle, anche di grandi estensioni, dello spazio aereo nazionale daemessa durante un'eruzione esplosiva di un vulcano italiano.L'esercitazione si è basata sulla, caratterizzata dalla formazione di una colonna eruttiva alta fino a, e dalla dispersione di una nuvola di ceneri verso buona parte dell'Italia sud-orientale, l'Albania, la Grecia, fino alla Turchia.L’Osservatorio Vesuviano-INGV ha emesso, durante tutta la giornata, una serie di, denominati(Volcano Observatory Notice for Aviation), indirizzati alla, al Centro di Controllo Regionale del traffico aereo di Roma (), al Centro Operativo per la Meteorologia () dell’Aeronautica Militare di Pratica di Mare, e al Volcanic Ash Advisory Centre () di Tolosa in Francia, Centro di Competenzaper l’area europea e mediterranea, al fine di consentire a detti Centri, sulla base delle informazioni vulcanologiche diffuse dall’Osservatorio, la produzione dei messaggi aeronautici collegati a tale scenario.L’, attraverso i suoi due Osservatori vulcanologici (Osservatorio Vesuviano di Napoli e Osservatorio Etneo di Catania), formalmente riconosciuti dall’Organizzazione Internazionale per l’Aviazione Civile (ICAO - International Civil Aviation Organization), opera unche possono rappresentare unper l’aviazione e, negli anni passati, ha già partecipato a numerose esercitazioni nazionali e internazionali analoghe (VOLCEX, VOLCETNA, VOLCITA 2016), simulando eruzioni dei vulcani siciliani Etna e Stromboli.Questa esercitazione è la prima che viene realizzata con uno scenario relativo a un vulcano partenopeo, e sarà seguita nei prossimi anni da esercitazioni analoghe con scenari relativi al Vesuvio e all'isola di Vulcano, interessando così tutti e cinque i vulcani italiani considerati dall’ICAO pericolosi per l’aviazione.