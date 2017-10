Svolta epocale nell'astronomia: catturata la fusione tra due stelle

(Teleborsa) - L'astronomia non è più la stessa. Oggi 16 ottobre tre conferenze internazionali in simultanea hanno rivelato quella che rappresenta una vera e propria rivoluzione del cosmo, scoperta grazie al contributo di astronomi americani, tedeschi e italiani.. Il fenomeno è stato ascoltato e visto dai rivelatori di onde gravitazionali Ligo e Virgo e da 70 telescopi da Terra e spaziali.Estremamente soddisfatto il presidente dell', che parla di una "una giornata storica per la scienza. Si apre una nuova era anche per la ricerca spaziale. Da anni attendevamo la nascita dell’astronomia multi-messaggero che sfrutta i vari tipi di radiazione che raggiungono la terra dagli angoli più remoti dell’universo. Si apre una nuova era nello studio dell’Universo".