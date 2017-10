TIM, la golden power approda in Consiglio dei ministri

Telecom Italia

(Teleborsa) - Riflettori puntati sul titolonel giorno in cui si riunisce il Consiglio dei ministri per definire l'esercizio del cosiddetto " golden power ".Domani mattina il Consiglio dei Ministri approverà la golden power per Telecom, saranno prescrizioni equilibrate e non punitive. Lo ha detto il, intervistato da Lucia Annunziata a "In 1/2 ora" su Rai3 precisando che, ma "è superiore interesse nazionale avere una rete neutrale".Il titolare del dicastero ha, poi,(cassa depositi e prestiti) in Telecom Italia Mobile o una vendita alla Cassa della rete: "Non è all'ordine del giorno. Leche domani saranno portate all'attenzione del CdM saranno "".- ha aggiunto - in maniera che. Dopodiché ci sono due temi da far stare insieme:, quindi se c'è un controllo lo si dichiara, se c'è da fare una notifica al governo lo si fa e se non lo si fa si viene sanzionati. E poi c'è un tema della strategicità della rete. Su questo bisogna arrivare a una soluzione per cui si richiama l'investitore ai suoi doveri e al rispetto delle regole, perché noi non siamo il Paese dei campanelli, e si studia una soluzione per cui possa diventare un asset neutrale".