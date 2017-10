Wall Street avvia con il segno più

Dow Jones

(Teleborsa) - Avvio in lieve rialzo per la Borsa di New York, con ilche sale dello 0,28%,che avanza dello 0,20% e ilche mostra un +0,35%.I riflettori rimangono puntati sui risultati trimestrali. Occhi puntati suche rivelerà i conti stasera 16 ottobre a mercati chiusi, dopo che venerdì scorso 13 ottobre ha toccato massimi storici. del Dow Jones,(+1,77%),(+1,63%),(+1,17%) e(+1,13%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,71%.Calo deciso per, che segna un -1,12%.Al top tra i, si posizionano(+3,06%),(+2,17%),(+2,12%) e(+1,82%). I più forti ribassi, invece, si verificano suche avvia la seduta con -2,70%., con un forte ribasso dell'1,47%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,31%.Debole, che registra una flessione dello 0,99%.