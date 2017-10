Airbus corre in aiuto dei jet CSeries di Bombardier

Airbus

(Teleborsa) -corre in soccorso disiglando una importante alleanza nei cieli.Il colosso aerospaziale europeoformando una joint venture con la big canadese, ultimamente in gravi difficoltà per ildi jet Serie C imposto dagli Stati Uniti in seguito ad una lamentela di. Secondo quest'ultima i velivoli, prodotti in Irlanda del Nord, sono venduti a prezzi "assurdamente bassi".L'operazioneda parte di Airbus, che si impegnerà invece a fornire supporto finanziario per i progetti futuri. Inoltre una clausola prevede la possibilità di rilevare il pieno controllo della divisione nel 2023."Questo accordo è una vittoria per tutti. La Serie C, con il suo design all'avanguardia e il risparmio sui costi, si integra bene nella nostra famiglia di aerei a corridoio singolo e ci permette di estendere la nostra offerta in un settore di mercato a rapida crescita" ha commentato l'Amministratore Delegato di Airbus,