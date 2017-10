Alitalia, sette le offerte arrivate ai commissari

Lufthansa

EasyJet

Ryanair

(Teleborsa) -. E' quanto annunciato dalla compagnia aerea in seguito allaper la presentazione delle offerte.Fra gli interessati sicuramente compaionoIn particolare il vettore tedesco ha detto di aver presentato una, una struttura più competitiva, e non per tutto il business ma solo il network globale ed i voli point-to-point in UE e Italia.Allo stesso modo EasyJet non è interessata a tutta la compagnia, ma solo ad alcuni beni , anche se non ha specificato quali, appellandosi a ragioni di "riservatezza".Altra certezza, a meno di sorprese, è che, dopo aver annunciato l'abbandono della gara in seguito alle ripercussioni dei voli cancellati I plichi, recapitati presso lo studio notarile associato Atlante Cerasi di Roma, saranno ora esaminati e valutati dai commissari di Alitalia.