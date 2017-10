Asos fa il pieno di utili grazie alla domanda estera

Asos

(Teleborsa) - Utili in forte crescita e miglioramento dell'outlook perIl fashion retailer britannico, che opera esclusivamente online, ha chiuso l'con undi 80 milioni di sterline, più che raddoppiato rispetto ai 32,7 milioni dell'esercizio precedente, mentre ii sono aumentati del 33% a 1,92 miliardi.A far da traino sono state le, balzate del 47%, mentre quelle domestiche sono cresciute del 16%.Nell'Asos si attende una crescita dei ricavi del 25-30%. Precedentemente aveva indicato un incremento del 20-25%.Il positivo bilancio non scalda più di tanto la società in Borsa: i titoli, quotati sull'AIM londinese, stanno infatti limitando i guadagni ad un +0,40%.