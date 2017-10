Borsa Milano ancora cauta assieme alle altre borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia, in attesa di una partenza prudente di Wall Street, che resta concentrata sulle trimestrali: bene quella di J&J e quella di Morgan Stanley A frenare gli entusiasmi c'è anche l'indice del clima economico dello ZEW tedesco , che ha deluso le attese, mentre l'inflazione UE è stata confermata in linea con le attese.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,176. Sulla parità lo, che rimane a quota 165 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,01%.senza slancio, che mantiene un +0,04%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,20%, mentreè sottotono, con una limatura dello 0,02%., con ilche si attesta a 22.385 punti.di Piazza Affari, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,65%.Resta tonica, che registra una plusvalenza dello 0,65%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,80%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,67%, nonostante i conti della rivale britannica Asos Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,43%, a dispetto dei buoni risultati di Cointreau.scende dell'1,38%.Recupera Telecom Italia (+0,7%), grazie anche all 'esercizio del Golden Power del governo Fra i minori brilla(+2,2%) di riflesso all' accordo per la gestione dell4e sofferenze di MPS