Brexit, Carney (BoE) stima un picco dell'inflazione a ottobre

(Teleborsa) - L'inflazione in Gran Bretagna è salita ai massimi dal 2012 , nel mese di settembre, ed è vista dalla Bank of England in ulteriore crescita nel prossimo periodo. Fattori che alimentano le aspettative di un possibile rialzo dei tassi nel Regno Unito.Ilstima che i prezzi al consumo toccheranno un picco a ottobre, salendo così oltre il 3% attuale. Lo ha detto il banchiere nel corso di un’audizione davanti alla Commissione del Tesoro.L'aumento dell'inflazione, a settembre, è stato determinato dal rincaro dei prezzi nel settore dei trasporti e alimentare, oltre al persistente effetto della sterlina debole in seguito alla Brexit