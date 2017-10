Enel apre un innovation hub a Mosca

Enel

(Teleborsa) -, in occasione dell’Open Innovation Forum di Skolkovo, vicino Mosca, ha inaugurato il proprio Innovation Hub in Russia.L’Innovation Hubsu un’ampia gamma di progetti in diversi settori, come le soluzioni di efficienza energetica, le smart grid, le energie rinnovabili, l’Internet of Things (IoT) e il Big Data Analytics.All’evento, il più grande e importante in Russia dedicato all’innovazione e alle nuove tecnologie, che si è svolto presso il Technopark di Skolkovo, hanno partecipato l’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo Enel, Francesco Starace, il Direttore Enel di Innovazione e Sostenibilità, Ernesto Ciorra, il Presidente del Gruppo Renova e Presidente della Fondazione Skolkovo, Viktor Vekselberg, e il Presidente dell’Università di Skoltech, Alexander Kuleshov.“L’innovazione è unache operano in settori che storicamente hanno goduto di uno sviluppo naturale grazie a tecnologie ereditate. L’apertura di un Innovation Hub in Russia è quindi una grande opportunità per Enel, che lavora duramente per mantenere la propria posizione di operatore all’avanguardia nell’evoluzione tecnologica in un Paese con un ecosistema dinamico e produttivo”, ha affermato