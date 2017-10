La lentezza della giustizia costa 40 miliardi di euro, pari a 2,5 punti di PIL

(Teleborsa) -all'economia italiana, pari a circa. A tanto ammontano le risorse recuperabili se la giustizia civile si allineasse sui tempi di quella tedesca. E gli effetti non si limiterebbero al PIL: una giustizia più rapida creerebbe anchee circa, con effetti positivi anche sull'erogazione di credito e la sicurezza percepita di imprese e famiglie.E' quanto emerge dallo studio Cer-Eures "Giustizia civile, imprese e territori", presentato oggi a Roma da Confesercenti nel corso del convegno "Giustizia, Sicurezza, Impresa".Nonostante i progressi segnati negli ultimi anni, l'efficienza della giustizia civile italiana appare ancora lontana dagli standard degli altri Paesi europei. In media, in Italia, inelle procedure civili raggiungono i 991 giorni: più del doppio delle medie registrate in Spagna (510 giorni), Germania (429 giorni) e Francia (395 giorni).Il grado di efficienza della giustizia civile presenta inoltre. A livello regionale, la differenza fra Amministrazione più efficiente e meno efficiente si avvicina a 1.300 giorni, mentre a livello provinciale, tale differenza sfiora i 6.000 giorni. La lentezza della giustizia sembra dunque accompagnare il divario di sviluppo che continua a caratterizzare l'economia italiana.