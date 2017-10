Morgan Stanley chiude il trimestre con utili e ricavi migliori delle stime

Morgan Stanley

(Teleborsa) - Utili e ricavi in crescita oltre le attese perLa banca d'affari statunitense ha chiuso ilcon undi 1,7 miliardi di dollari, o 0,93 dollari ad azione, in miglioramento rispetto agli 1,5 miliardi, o 0,81 dollari ad azione, messi a bilancio nello stesso periodo dell'anno precedente e al di sopra del consensus degli analisti di 81 cent.sono passati invece da 8,9 a 9,1 miliardi di dollari. Anche in questo caso sono state battute le stime che indicavano ricavi per 9 miliardi.A far da traino è stata la