Netflix vola su nuovi record a Wall Street dopo la trimestrale sorprendente

Netflix

(Teleborsa) -continua a macinare utili e record.Il colosso statunitense dei video in streaming, che solo fino a pochi anni fa sollevava dubbi tra gli analisti circa la propria capacità di farsi strada in un settore così competitivo, ha alzato ieri sera il velo sui conti evidenziandoIlsi è chiuso con undi 130 milioni di dollari, o 29 cent ad azione, in crescita del 150% rispetto ai 52 milioni, o 12 dollari ad azione, dello stesso periodo dell'anno precedente.L'utile per azione è leggermente al di sotto delle attese, che prospettavano 32 centesimi, ma la delusione è stata ampiamente bilanciata dalle altre poste e dalle prospettive future.sono balzati infatti del 30% a 2,99 miliardi di dollari superando il consensus di 2,97 miliardi, mentre ilè passato dal 6,9% al 7%, valore che dovrebbe migliorare ancora al 7,3% nel quarto trimestre, fa sapere la società.Quanto ai, elemento seguito con molta attenzione dal mercato, il gruppo famoso per le sue serie TV come "Narcos", "Orange is the new black" e "House of cards" ha conquistato. Del totale, 85 mila sono stati aggiunti negli Stati Uniti e 4,45 milioni all'estero.Guardando avanti,Netflix si aspettacontro i 6,25 milioni attesi dagli analisti.Previstiper 3,274 miliardi di dollari (ossia in rialzo annuo del 32,1%), oltre i 3,15 miliardi di dollari calcolati dal mercato.Glisono indicati invece a quota 41 centesimi contro i 33 centesimi del consensus.L'ottimismo del Gruppo è visibile anche dagliNon si è fatta attendere la reazione dei titoli Netflix a Wall Street: nel dopo mercato la società ha guadagnato l'1% balzando fino a aiIl titolo prosegue dunque il momento di grazia che dura ormai da mesi: da inizio 2017 le azioni societarie hanno guadagnato quasi il 64%, percentuale che sale al 100% se calcolata negli ultimi 12 mesi.